Ридли Скотт рассказал о новом фильме "Чужой"

Британский режиссер и продюсер Ридли Скотт рассказал о создании нового фантастического фильма из серии Чужой. Сюжет новой ленты не раскрывается, пишет IndieWire.



Как рассказал Скотт, приквел находится на стадии разработки.



"Мы уже пытались еще раз изобрести колесо с фильмами Чужой: Завет (2017) и Прометей (2012). Будем ли мы делать это снова, спорно", - подчеркнул режиссер.



Он не ответил прямо, чему именно будет посвящена новая серия.



Напомним, что оригинальный Чужой Ридли Скотта с Сигурни Уивер в главной роли вышел в 1979 году. У фильма было несколько продолжений, которые сняли Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Жан-Пьер Жене.





