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Ридли Скотт рассказал о новом фильме "Чужой"
Британский режиссер и продюсер Ридли Скотт рассказал о создании нового фантастического фильма из серии Чужой. Сюжет новой ленты не раскрывается, пишет IndieWire.
Как рассказал Скотт, приквел находится на стадии разработки.
"Мы уже пытались еще раз изобрести колесо с фильмами Чужой: Завет (2017) и Прометей (2012). Будем ли мы делать это снова, спорно", - подчеркнул режиссер.
Он не ответил прямо, чему именно будет посвящена новая серия.
Напомним, что оригинальный Чужой Ридли Скотта с Сигурни Уивер в главной роли вышел в 1979 году. У фильма было несколько продолжений, которые сняли Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Жан-Пьер Жене.
Источник: Корреспондент
13:31