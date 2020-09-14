«Земля кочевников» получила главный приз Венецианского фестиваля

Фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао получил «Золотого льва» — главную награду Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает Deadline.



Другие главные призы фестиваля получили:



Режиссер Киеси Куросава стал обладателем «Серебряного льва» за фильм «Жена шпиона».



Лучшим актером стал Пьерфранческо Фавино за роль в фильме «Наш отец».



Лучшей актрисой стала Ванесса Кирби за роль в фильме «Фрагменты женщины».

Гран-при жюри удостоился фильм «Новый порядок» режиссера Мишеля Франко.



Специальный приз жюри получил Андрей Кончаловский за фильм «Дорогие товарищи!». Генеральным продюсером и спонсором этого фильма выступил Алишер Усманов.



Приз за лучший сценарий получил Чайтанья Тамхане за фильм «Ученик». Обладателем приза Марчелло Мастроянни, который присуждается лучшему молодому актеру или актрисе, стал 12-летний Рухолла Замани за роль в картине Маджида Маджиди «Дети Солнца».



Лучшей картиной программы «Горизонты» признана «Пустошь» Ахмада Бахрами, лучшим режиссером — Лав Диас («Шимпанзе»).



Главный приз параллельной программы Венецианского фестиваля Giornate degli Autori вручили российскому режиссеру Филиппу Юрьеву за фильм «Китобой».



По сюжету фильма «Земля кочевников» героиня в исполнении Фрэнсис МакДорманд, потеряв многое во время экономического кризиса, отправляется в путешествие по западу США.





