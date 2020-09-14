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«Земля кочевников» получила главный приз Венецианского фестиваля
Фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао получил «Золотого льва» — главную награду Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает Deadline.
Другие главные призы фестиваля получили:
Режиссер Киеси Куросава стал обладателем «Серебряного льва» за фильм «Жена шпиона».
Лучшим актером стал Пьерфранческо Фавино за роль в фильме «Наш отец».
Лучшей актрисой стала Ванесса Кирби за роль в фильме «Фрагменты женщины».
Гран-при жюри удостоился фильм «Новый порядок» режиссера Мишеля Франко.
Специальный приз жюри получил Андрей Кончаловский за фильм «Дорогие товарищи!». Генеральным продюсером и спонсором этого фильма выступил Алишер Усманов.
Приз за лучший сценарий получил Чайтанья Тамхане за фильм «Ученик». Обладателем приза Марчелло Мастроянни, который присуждается лучшему молодому актеру или актрисе, стал 12-летний Рухолла Замани за роль в картине Маджида Маджиди «Дети Солнца».
Лучшей картиной программы «Горизонты» признана «Пустошь» Ахмада Бахрами, лучшим режиссером — Лав Диас («Шимпанзе»).
Главный приз параллельной программы Венецианского фестиваля Giornate degli Autori вручили российскому режиссеру Филиппу Юрьеву за фильм «Китобой».
По сюжету фильма «Земля кочевников» героиня в исполнении Фрэнсис МакДорманд, потеряв многое во время экономического кризиса, отправляется в путешествие по западу США.