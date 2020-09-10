Spiegel: Навальный уже может говорить

Полиция Берлина усилила охрану в клинике Charite, находящийся там Алексей Навальный уже может говорить и, вероятно, помнит подробности происходившего до потери сознания в самолете. Об этом сообщил в четверг журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.



В полиции корреспонденту ТАСС эту информацию не подтвердили.



"Мы пока не знаем, о какой статье идет речь, поэтому комментариев дать не можем. Информацию мы предоставим позже", - сообщили в пресс-службе правоохранителей.



ТАСС не располагает оперативным комментарием клиники. В медучреждении обычно не комментируют состояние здоровья пациентов, ссылаясь на врачебную тайну.



Усиление охраны связано с тем, что Навальный, возможно, по мере улучшения состояния сможет принимать больше посетителей, уточняет издание.



Ранее врачи немецкой клиники сообщили, что россиянина вывели из комы и постепенно отключают от аппаратов ИВЛ.



