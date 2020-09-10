ПАСЕ не признала результаты выборов в Белоруссии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека не признал результаты президентских выборов в Белоруссии. Организация инициирует создание следственного органа по правонарушениям в республике.



Соответствующее заявление появилось на сайте ПАСЕ.



"Комитет по юридическим вопросам и правам человека поддерживает мужественных людей Белоруссии, которые борются за свои права и достоинство. Сотни тысяч людей мирно игнорируют официальные предупреждения и угрозы возмездия.



Есть многочисленные достоверные сообщения о массовых и серьезных нарушениях права на свободные и справедливые выборы, свободу выражения мнений и собраний. Так же есть факты о применении пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с мирными демонстрантами.



Из-за выявленных нарушений комитет отказывается признать результат последних президентских выборов. Он требует, чтобы выборы были проведены вновь справедливым и прозрачным образом под наблюдением международных наблюдателей", - говорится в заявлении.



Комитет считает, что виновные в серьезных нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности.



"Чтобы дать четкий сигнал всем сотрудникам сил безопасности, серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами в срочном порядке учредит международный следственный орган для сбора информации и обеспечения доказательств правонарушений в Белоруссии".

