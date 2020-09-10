Лукашенко заявил, что не собирается "отдавать власть"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается "отдавать власть" и не позволит, чтобы она "валялась в грязи".



"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал <...> Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко, который в четверг представил сотрудникам ведомства нового генпрокурора республики Андрея Шведа.



Президент указал, что в середине 90-х власть "валялась в грязи" и об нее "вытирали ноги". Он отметил, что не хочет, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. "Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - сказал Лукашенко.



Он вновь повторил, что смена власти в стране может произойти не под давлением уличных протестов, а в соответствии с законом. "Если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете <...> Рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы", - сказал Лукашенко.



Президент добавил, что "страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно". "Сегодня, скажем так, в Минске непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет", - сказал глава государства.



По его словам, в Белоруссии достаточно законов, чтобы спасти страну и не повторить судьбу Украины, Ливии и Сирии. "Еще раз повторяю: я не призываю вас нарушать законы, у нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку в этой стране. Поэтому действуйте по закону и помните, что вы такие же граждане, как и президент страны," - сказал Лукашенко.



Президент заявил, что органы прокуратуры действуют недостаточно эффективно для периода, который переживает страна, и потребовал активнее работать. "Может, я ошибаюсь. Я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Активность должна быть направлена - я это всегда требовал и буду требовать - на сохранение страны, независимости и ее безопасности", - сказал Лукашенко.



