В Крыму прокомментировали заочный арест Украиной российских самолетов

Заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, существует только в больном воображении инициаторов этого решения, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.



Ранее пресс-служба так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым", входящей в структуру генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым.



"Арест 65 российских самолетов – очередной политический блеф, так как существует только в больном воображении украинских руководителей мифической "Прокуратуры Автономной Республики Крым", - сказал Молохов.



По его мнению, подобные решения принимаются киевской властью от бессилия.

"Самолеты как летали в Крым, так и будут летать", - подчеркнул Молохов.

