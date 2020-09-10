Мураев заявил о возможном прекращении существования Украины

Украина прекратит существовать, если президент Владимир Зеленский сохранит свой пост. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал бывший депутат Рады Евгений Мураев, видео выпуска он разместил на YouTube-канале.



По мнению экс-парламентария, украинский лидер "не понимает, что делает". В частности, считает Мураев, политика Зеленского может привести к передаче судебной власти "в руки иностранных государств", которые создадут внутри Украины "карательную вертикаль".



"Страны не будет, земли не будет, ничего не будет", — подчеркнул он.



Также бывший депутат раскритиковал экономическую политику украинского правительства. По его словам, страну "просто грабили, дав возможность американским спекулянтам заработать".



Ранее Мураев заявлял, что Украина может потерять восемь регионов, если начнется "новый майдан".

