Главнокомандующий ВСУ Хомчак заболел Covid-19

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, подопечные которого в последнее время массово болеют Covid-19, заразился коронавирусом.



Об этом в четверг, 10 сентября, сообщил начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник, передает "Интерфакс-Украина".



"Да, в течение двух недель главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции с соблюдением всех рекомендаций Министерства здравоохранения и военных медиков. На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное. После сдачи ПЦР-теста, который показал позитивный результат, придерживаясь всех рекомендаций, он сразу пошел на самоизоляцию", - заявил представитель ведомства.

