ДНР обвинила Киев в срыве совместной инспекции

Представители Киева сорвали совместную инспекцию позиций украинских силовиков в районе населенного пункта Шумы, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



Ранее полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов сообщил, что ДНР и ЛНР предложили Киеву провести совместную инспекцию в "серой зоне" в районе поселка Шумы в четверг. Офис президента Украины по итогам заседания контактной группы сообщил, что Киев обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам совместной инспекции в районе Шумов.



"Проведение совместной инспекции реальной ситуации с нарушением ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) первого пункта дополнительных мер в районе Шумы сорвано по вине украинской стороны", - сказал представитель ведомства.



По его словам, Киев в последний момент озвучил новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции. "Так, руководитель СЦКК Украины потребовал у руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта РФ либо Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры ДНР", - отметил представитель ДНР в СЦКК.



С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

