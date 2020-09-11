Актриса обвинила звезду сериала "Слуга народа" в домогательствах

Украинская актриса Татьяна Острецова написала заявление в полицию на актера Владимира Владимирова. Артистка обвиняет своего коллегу в сексуальных домогательствах. Об этом Острецова сообщила на своей странице в Facebook.



По словам 22-летней актрисы, 51-летний Владимиров приставал к ней на съемочной площадке.



"Мне сложно было решиться на этот пост, но я понимаю, что молчать - худшее, что может сделать девушка в такой ситуации. Некий Владимиров Владимир во время сцены, неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать за колени, якобы успокаивать, этот *удак лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади - он лапал меня за ягодицы", - написала в соцсети Острецова.



Она добавила, что побоялась остановить съемку, поскольку боялась, что из-за нее сорвется смена. Теперь, по ее словам, очень жалеет об этом.



"Камеры могут подтвердить, что его руки постоянно лезли мне между ног. И в дублях я пыталась выкручиваться как могла, чтобы он не смог снова это сделать. На протяжении 4-5 дублей этот извращенец каждый раз пытался подниматься рукой выше колен, но я выкручивалась", - подчеркнула девушка.



Она считает, что "такие ублюдки не должны находиться ни на съемочных площадках, ни в социуме вообще", поэтому Острецова написала заявление в полицию, которое подкрепила видео и другими доказательствами.



Актриса подчеркнула, что ситуация нанесла ей большой моральный вред и она пережила нервный срыв.







Владимиров под первой публикацией Островцевой оставил такой комментарий: "Бессловесная массовка 7(!) дублей издевалась над съемочной группой, пытаясь укусить медсестру (снимали о бешенстве), каждый раз режиссер извинялся, что ко мне и медсестре претензий нет, а вот неадекватная актриса все никак не "врубалась" как играть. Режиссерскую задачу я выполнил, хоть что мне, что Даше (медсестре - мы с ней работали в паре) это далось нелегко. Сам только что прочитал – офанарел".



Владимир Владимиров в сериале Слуга народа сыграл президента Франции Эммануэля Макрона.

