Грызлов обвинил Украину в срыве договоренности по инспекции в Донбассе

Киев сорвал договоренность об инспекции в Донбассе, не допустив представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в район создания новых украинских позиций, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.



"Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы, о которой контактная группа договорилась на вчерашнем внеочередном заседании. Киевская сторона отказалась допускать инспекцию именно на том участке, где ранее зафиксировано создание новых украинских позиций", - сказал Грызлов журналистам.



"И создание новых позиций, и недопущение инспекции – это нарушение договоренностей о режиме прекращения огня. Украина пытается прикрыть прежние нарушения новыми нарушениями", - подчеркнул он.



При этом, отметил полпред РФ, "Украина попыталась отстранить представителей Донбасса в СЦКК от участия в инспекции, хотя вчера все согласились, что в районе поселка Шумы должна состояться именно совместная инспекция Украины и Донбасса при участии представителей ОБСЕ".



Украинская сторона потребовала от представителя Донбасса медицинской справки об отсутствии COVID, паспорта без упоминания ДНР, отсутствия на форме знаков различия ДНР, рассказал Грызлов. "Всеми этими действиями Киев срывает достигнутые вчера договоренности о совместной инспекции", - подчеркнул он.



Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

