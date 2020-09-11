Киев попал в "оранжевую" зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября. "Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 00 часов 00 минут 14 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев попал в "оранжевую" зону", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook.



В частности, в "красную" зону будут отнесены:



- город Чоп Закарпатской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;



- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;



- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;



- город Дубно Ривненской области;



- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;



- Великобурлукский район Харьковской области;



- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;



- город Канев Черкасской области;



- город Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;



- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.



По словам Немчинова, такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

