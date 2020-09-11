Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального

В ПАСЕ планировали обсудить ситуацию с Алексеем Навальным еще до появления информации о его состоянии, рассказал глава российской делегации Петр Толстой.



"Для меня было удивительно обнаружить еще в августе в повестке дня заседания Комиссии по юридическим вопросам и правам человека пункт, предполагающий обсуждение этой темы. Ведь на тот момент вообще не было никакой информации о состоянии Навального и его диагнозе", - сказал он.



В этой связи, рассказал парламентарий, он даже направлял письмо в адрес председателя Комиссии Бориса Цилевича с просьбой прояснить ситуацию и предостеречь членов Комиссии от преждевременных выводов и умозаключений.

"Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи", - добавил Толстой.



Парламентарий отметил, что огорчен тем фактом, что "органы Совета Европы опускаются до обсуждения слухов", жертвуя не только нормами регламента, но и репутацией.

