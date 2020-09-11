На Украине обеспокоились интеграцией России и Белоруссии

Посол Украины в Минске Игорь Кизим выразил обеспокоенность по поводу интеграции России и Белоруссии.



По его словам, сближение двух стран уже началось. "И, я думаю, в ближайшее время состоится визит Лукашенко в Москву. Считаю, что будут стоять вопросы, в частности, интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, о чем тут дальше говорить? Как далеко зайдет интеграция, это, конечно, нас беспокоит", — сказал он в интервью сайту "Громадское ТВ".



По словам Кизима, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко давал Киеву гарантии, что белорусская граница будет мирной. "А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и России — это вызывает вопросы", — добавил посол.



На прошлой неделе глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что любое ослабление суверенитета Белоруссии и укрепление там позиций России опасно для Киева. Кроме того, Кулеба призывал к проведению в Белоруссии новых президентских выборов, поскольку избирательный процесс "имел существенные недостатки и не соответствовал общим стандартам". В Минске это расценили как попытку вмешаться во внутренние дела Белоруссии и предостерегли Киев от подобных шагов.



С 9 августа по всей Белоруссии проходят массовые акции протеста. Они начались сразу же после выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, а Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.

Сначала силовики подавляли акции протеста, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По данным МВД, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 силовиков. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.



Как отмечал президент России Владимир Путин на фоне событий в Белоруссии, Россия готова выполнять свои обязательства в рамках Союзного государства и исходит из того, что ситуация в республике будет развиваться мирным путем.

Он также сообщил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, его задействуют в случае необходимости. Глава государства подчеркнул, что сделал это по просьбе Лукашенко и что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ и не начнут разбой.

