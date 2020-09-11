Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС), заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС ЛНР.



Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.



"Согласно уведомления КП "Попаснянский районный водоканал" (под контролем Киева - ред.), в связи с обесточением насосных станций ЗФС-1, ЗФС-2, ЗФС -3 - с 10.00 (совпадает с мск.) 10 сентября 2020 года до возобновления напряжения прекращена подача воды с территории Украины", - сообщил представитель ведомства.



По данным МЧС, в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольных ЛНР городах: Стаханов, Кировск, Брянка, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск.



"Недопоставка воды в вышеуказанные населенные пункты составит не более 70%", - уточнил представитель МЧС.

