ГБР инициирует проверку Вятровича из-за банкета в День голодомора

Госбюро расследований официально обратилось сегодня к экспертам и аудиторам с требованием ускорить комплексную проверку Института нацпамяти по делу о хищениях во время организации форума по Голодомору, когда был организован шикарный банкет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

"Не очень хорошо развиваются дела у скандальноизвестного депутата партии Порошенко Вятровича, устроившего в годовщину Голодомора и массовой гибели украинцев от голода шикарный обед с дорогими яствами, канапе, колбасами и красной рыбой, закупленной по завышенным ценам.



Государственное бюро расследований официально обратилось сегодня к экспертам и аудиторам с требованием ускорить комплексную проверку причастного к организации обжирания красной рыбой в день Голодомора Института национальной памяти и его руководителя Вятровича за период 2015-2019 гг", - говорится в сообщении.



По мнению Андрея Портнова, важно очень быстро провести эту проверку.



"Людям нужно показать, что самые активные борцы за национальную память причастны к ее циничному осквернению и тотальному разворовыванию выделенных на это государственных ресурсов. Будем публично сопровождать это важное расследование", - добавил юрист.



Напомним, нардеп Максим Бужанский обвинил Владимира Вятровича в том, что он украл около полумиллиона гривен, когда в 2018 году устраивал банкет в День Голодомора.

