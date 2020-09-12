Премьер Чехии призвал избежать украинского сценария в Белоруссии

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что Европейский Союз в ситуации с Белоруссией должен избежать украинского сценария. Он также призвал не навязывать никаких решений гражданам республики.



Об этом сообщают "Известия".



Как отметил политик во время пресс-конференции в польском Люблине после встречи правительств Вишеградской группы (в ее состав входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия), белорусы должны сами решить будущее своей страны.



"Прежде всего - свободные выборы", - сказал чешский премьер, добавив, что граждане Беларуси имеют на них право.



В пятницу по инициативе Польши в Люблине прошла официальная встреча премьеров стран Вишеградской четверки с представителями белорусской оппозиции. Бабиш выступал против этой встречи. "Белоруссияобвиняет нас в гибридной войне, в том, что мы вмешиваемся в ее внутренние дела. Я убежден, что результатом такой встречи была бы вода на мельницу диктатора Лукашенко, который снова указывал бы на нас", - пояснял он свою позицию.

