10 способов как не переплатить, а даже сэкономить на такси

Такси или свой автомобиль? Все чаще возникает такой вопрос, по большей части из-за того, что люди начинают сталкиваться с проблемами касаемо целесообразности содержания собственного авто, а именно:

технический осмотр и ремонты;

заправка;

страховка;

мойка;

оплата парковочного места и т.д.

Все вышеперечисленные пункты требуют немалых затрат, а обслуживание авто должно производиться регулярно. В данном свете событий возможность прибегнуть к услугам такси становится еще более актуальной и достаточно выгодной. Но как же найти вариант сэкономить и на услугах такси?

10 секретов экономии на услугах такси

Воспользуйтесь следующими способами и вы определенно сэкономите свои средства:

Выберите надежное такси с оптимальными тарифами.

Благодаря основательному подходу к выбору компании, предоставляющей услуги такси, вы можете определить, в какой из них наиболее выгодные тарифы. Но стоит отметить, что чрезмерное желание найти самое дешевое такси может обернуться для вас рядом неприятных аспектов, а именно старыми авто, хамоватыми водителями, некачественным сервисом и т.д. Умеренные цены на тарифы и высококлассное обслуживание вы сможете найти в SHARK TAXI.

Отдавайте предпочтение мобильным приложениям.

Быстрое оформление заказов и прозрачное ценообразование. В приложениях также представлены дополнительные услугу, которые, возможно, будут вам очень к стати. Ну а главным их преимуществом является то, что в приложениях вы можете встретить цены гораздо дешевле, чем при оформлении заказа у оператора.

Пользуйтесь службами, в которых предлагают кэшбэк.

Кэшбэк - очень выгодная функция, предполагающая возврат части ваших средств вам на счет. В большинстве случаев кэшбэк действует именно в приложении, что еще раз подтверждает его удобство и выгодность.

Учитывайте часы пик при поездке.

В связи с высокой загруженностью на дорогах, и невозможностью доехать куда-либо в общественном транспорте, спрос на услуги такси резко возрастает, что следственно повышает и тарифы. Остерегайтесь часов пик и вам не придется платить вдвойне.

Продумайте свой путь заранее.

Определяя и указывая свой маршрут, убедитесь, что вам не придется его сменить по ходу поездки. За изменение направления нередко снимают дополнительную плату, при этом вы можете столкнуться и с недовольным поведением водителя. Чтобы сохранить свои деньги и нервы, продумайте свой путь наперед.

Выбирайте оптимальный маршрут.

Если вы активно передвигаетесь по городу изо дня в день, то вы наверняка знаете, какие участки дороги на пути к дому, или наоборот - в центр, являются наиболее загруженными. Избегайте этих участков, дабы не платить сверхурочные по счетчику в дальнейшем.

Путешествуйте в компании.

Намного приятнее разделить поездку в компании с другом, или компанией друзей - так времяпровождение в пути станет веселым и интересным, а главное еще более выгодным - сумму за поездку вы сможете разделить между собой.

Заказывайте машину заранее.

Оформляя заказ авто заранее, вы даете себе возможность собраться в поездку вовремя, и выйти из дома ровно в тот момент, когда машина прибудет к вашему подъезду. Но стоит отметить, что нецелесообразно заказывать такси сильно заблаговременно, поскольку и в таком случае поиск авто начнется за 20-30 минут до заказа.

Не пользуйтесь услугами таксистов возле аэропортов и вокзалов.

Как известно, аэропорты и вокзалы - это зачастую места скопления туристов, и в таких местах всегда много машин такси. Но не всегда там находятся только представители служб такси, там могут обитать и обычные водители, которые ищут легкой наживы. Тарифы у таких водителей возрастают до поразительных сумм, но не всегда люди могут отличить эти цены от реальных. Поэтому, чтобы не попасться на такие уловки, пользуйтесь проверенными службами, которым вы уже доверяете.

Выходите заранее, чтобы не платить за простой.

Чтобы избежать возможной дополнительной оплаты за простой, стоит выходить немного раньше. В разных компаниях допустимое время ожидания разнится, но для большей уверенности стоит быть заранее готовым к путешествию. Всего 10 простых пунктов помогут вам сэкономить свои средства, при этом получив высокий уровень обслуживания и комфортное времяпровождение в поездке. Путешествуйте на такси без значительных затрат для вашего финансового состояния!