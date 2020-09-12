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- 10 способов как не переплатить, а даже сэкономить на такси
10 способов как не переплатить, а даже сэкономить на такси
Такси или свой автомобиль? Все чаще возникает такой вопрос, по большей части из-за того, что люди начинают сталкиваться с проблемами касаемо целесообразности содержания собственного авто, а именно:
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технический осмотр и ремонты;
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заправка;
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страховка;
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мойка;
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оплата парковочного места и т.д.
Все вышеперечисленные пункты требуют немалых затрат, а обслуживание авто должно производиться регулярно. В данном свете событий возможность прибегнуть к услугам такси становится еще более актуальной и достаточно выгодной. Но как же найти вариант сэкономить и на услугах такси?
10 секретов экономии на услугах такси
Воспользуйтесь следующими способами и вы определенно сэкономите свои средства:
- Выберите надежное такси с оптимальными тарифами.
Благодаря основательному подходу к выбору компании, предоставляющей услуги такси, вы можете определить, в какой из них наиболее выгодные тарифы. Но стоит отметить, что чрезмерное желание найти самое дешевое такси может обернуться для вас рядом неприятных аспектов, а именно старыми авто, хамоватыми водителями, некачественным сервисом и т.д. Умеренные цены на тарифы и высококлассное обслуживание вы сможете найти в SHARK TAXI.
- Отдавайте предпочтение мобильным приложениям.
Быстрое оформление заказов и прозрачное ценообразование. В приложениях также представлены дополнительные услугу, которые, возможно, будут вам очень к стати. Ну а главным их преимуществом является то, что в приложениях вы можете встретить цены гораздо дешевле, чем при оформлении заказа у оператора.
- Пользуйтесь службами, в которых предлагают кэшбэк.
Кэшбэк - очень выгодная функция, предполагающая возврат части ваших средств вам на счет. В большинстве случаев кэшбэк действует именно в приложении, что еще раз подтверждает его удобство и выгодность.
- Учитывайте часы пик при поездке.
В связи с высокой загруженностью на дорогах, и невозможностью доехать куда-либо в общественном транспорте, спрос на услуги такси резко возрастает, что следственно повышает и тарифы. Остерегайтесь часов пик и вам не придется платить вдвойне.
- Продумайте свой путь заранее.
Определяя и указывая свой маршрут, убедитесь, что вам не придется его сменить по ходу поездки. За изменение направления нередко снимают дополнительную плату, при этом вы можете столкнуться и с недовольным поведением водителя. Чтобы сохранить свои деньги и нервы, продумайте свой путь наперед.
- Выбирайте оптимальный маршрут.
Если вы активно передвигаетесь по городу изо дня в день, то вы наверняка знаете, какие участки дороги на пути к дому, или наоборот - в центр, являются наиболее загруженными. Избегайте этих участков, дабы не платить сверхурочные по счетчику в дальнейшем.
- Путешествуйте в компании.
Намного приятнее разделить поездку в компании с другом, или компанией друзей - так времяпровождение в пути станет веселым и интересным, а главное еще более выгодным - сумму за поездку вы сможете разделить между собой.
- Заказывайте машину заранее.
Оформляя заказ авто заранее, вы даете себе возможность собраться в поездку вовремя, и выйти из дома ровно в тот момент, когда машина прибудет к вашему подъезду. Но стоит отметить, что нецелесообразно заказывать такси сильно заблаговременно, поскольку и в таком случае поиск авто начнется за 20-30 минут до заказа.
- Не пользуйтесь услугами таксистов возле аэропортов и вокзалов.
Как известно, аэропорты и вокзалы - это зачастую места скопления туристов, и в таких местах всегда много машин такси. Но не всегда там находятся только представители служб такси, там могут обитать и обычные водители, которые ищут легкой наживы. Тарифы у таких водителей возрастают до поразительных сумм, но не всегда люди могут отличить эти цены от реальных. Поэтому, чтобы не попасться на такие уловки, пользуйтесь проверенными службами, которым вы уже доверяете.
- Выходите заранее, чтобы не платить за простой.
Чтобы избежать возможной дополнительной оплаты за простой, стоит выходить немного раньше. В разных компаниях допустимое время ожидания разнится, но для большей уверенности стоит быть заранее готовым к путешествию. Всего 10 простых пунктов помогут вам сэкономить свои средства, при этом получив высокий уровень обслуживания и комфортное времяпровождение в поездке. Путешествуйте на такси без значительных затрат для вашего финансового состояния!