Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы

В Муджелло завершилась квалификация Гран-при Тосканы Формулы-1.

Победителем стал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, выигравший свой 95-й поул в карьере и седьмой в сезоне.

Вторым с небольшим отставанием стал его напарник Валттери Боттас. Второй ряд заняли пилоты Ред Булл - Макс Ферстаппен и Алекс Албон.

Отметим успех Шарля Леклер, который после нескольких неудачных этапов вернул Феррари в третий сегмент, показав пятый результат. Отчасти такой результат стал возможным "благодаря" тому, что Окона на быстром круге развернуло в первом секторе, из-за чего сам француз не показал времени в третьем сегменте квалификации, а многим сорвал быструю попытку.

Квалифицировавшийся шестым Перес потеряет одну позицию на старте после инцидента с Райкконеном в пятничных свободных заездах - после выезда с пит-лейн он задел машину Кими, которого развернуло.

Нельзя не упомянуть о победителе прошлого Гран-при Италии Пьера Гасли, который не сумел попасть даже во второй сегмент квалификации, став 16-м.