МИД Украины выразил "решительный протест" в связи с выборами в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с выборами в Крыму, соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство обнародовало в воскресенье.



"МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 года так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте.



Киев считает такие действия "продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".



В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что все причастные к подготовке и проведению "незаконного голосования" в Крыму будут "нести ответственность в соответствии с законодательством Украины".



МИД Украины также призвал расширить санкции против России. "Призываем иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов"... а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций", - резюмировали в заявлении.

