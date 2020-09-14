Разработчики "Вконтакте" уверяют, что обошли блокировку в Украине

Разработчики социальной сети "Вконтакте" на своей официально странице для украинских пользователей сообщили, что улучшили работу прокси в мобильном приложении. Благодаря этому им теперь можно пользоваться без VPN.



Соответствующий пост опубликован на странице VK Україна.



"Пользуйтесь VK как и раньше, без всяких VPN. Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильнее", - говорится в сообщении.



Уточняется, что в обновленном прокси теперь более стабильное соединение, благодаря чему приложением можно пользоваться "с комфортом".

