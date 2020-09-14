Европа задействует криптоактивы для поддержки экономики в условиях коронакризиса

Европейский Союз задействует активы криптовалют для поддержки экономики в условиях коронавирусного кризиса. Данная мера будет реализована в рамках плана, утвержденного лидерами европейских стран в июле этого года.



Об этом в субботу, 12 сентября, заявил исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис на неформальной встрече министров экономики и финансов стран ЕС в Берлине.



"(План восстановления - Ред.) Next Generation EU дает нам возможность продвигаться вперед в качестве глобального игрока в цифровой сфере", - заявил Домбровскис.



"Мы хотим, чтобы финансовый сектор ЕС максимально использовал возможности, предоставляемые цифровизацией, а инновационные европейские игроки рынка занимали глобальные лидирующие позиции. Европейские потребители и предприятия также должны получать выгоду от цифровых финансов, обеспечивая при этом надлежащее смягчение рисков", - отметил зампред.



Кроме того представитель заявил, что в сентябре он представит обновленную Стратегию цифровых финансов Евросоюза.



"Мы хотим привести правила ЕС в соответствие с эпохой цифровых технологий, чтобы продвигать инновации, сдерживая риски. Вот почему мы выдвинем законодательное предложение по рынкам криптоактивов", - сказал Домбровскис.



По его словам, некоторые министры, участвовавшие на встрече, выразили озабоченность по поводу рисков, связанных со "стейблкоинами", которые не соответствуют действующим нормам ЕС. В ответ на это Домбровскис заявил, что новые предложения решат эти проблемы. Евросоюз будет регулировать риски для финансовой стабильности и денежного суверенитета, связанные со "стейблкоинами", когда они используются для расчетов.

