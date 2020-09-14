Охлобыстин ответил на критику Соловьева из-за Ефремова

Актер Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего окружение Михаила Ефремова "соучастниками" дела о смертельном ДТП в Москве.



Охлобыстин отметил, что телеведущий прав, и признал себя виновным "в произошедшей с Ефремовым трагедии".



"За всю тусовку сел Миша, за всех долги отдает", - написал Охлобыстин на своей странице "ВКонтакте".



Ранее Соловьев резко раскритиковал все окружение Ефремова, которое возложило ответственность за приговор артиста на его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. В частности, телеведущий заявил, что Охлобыстин не помог своему другу и коллеге Михаилу Ефремову и не спас его от "разложения личности".



На этой неделе Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.



Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.

