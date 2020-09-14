Украина усилила границу с Белоруссией

Госпогранслужба Украины проводит усиленные меры безопасности на украинско-белорусской границе, сообщается на сайте ведомства 13 сентября



На сегодня ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и стабильной, отметили пограничники. Украинские силовики отмечают, что хотят предупредить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц.



Сейчас проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение с технических постов, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт.



ГПСУ собирает и учитывает всю имеющуюся информацию, которая может влиять на состояние охраны государственной границы. В оперативно-служебной деятельности активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов.



"Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера Safe Boat 27", - говорится в сообщени ГПСУ.

