Блумберг потратит $100 млн на поддержку кампании Байдена во Флориде

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, добивавшийся права баллотироваться на выборах президента США от Демократической партии, выделит $100 млн на поддержку кандидата от демократов Джозефа Байдена. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press.



По его данным, средства будут направлены на проведение мероприятий в поддержку предвыборной кампании Байдена в штате Флорида. Часть средств Блумберг рассчитывает выделить на телерекламу на английском и испанском языках с целью заручиться поддержкой латиноамериканских избирателей, а также на поддержку усилий по продвижению кандидата от демократов, уже предпринимающихся в этом штате. Флорида входит в число так называемых колеблющихся штатов, где между кандидатами от республиканцев и демократов, как ожидается, развернется основная борьба, исход которой предсказать заранее трудно.



Ранее служба Change Research опубликовала данные социологического опроса, согласно которым действующий американский лидер Дональд Трамп уступает кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену по популярности среди избирателей в шести штатах, исход голосования в которых имеет особое значение на предстоящих выборах. В Аризоне 49% респондентов заявили, что поддерживают Байдена, 47% - Трампа. Во Флориде у Байдена 49%, у Трампа - 46%. В список также включены штаты Мичиган (Байден - 50%, Трамп - 44%), Северная Каролина (Байден - 48%, Трамп - 47%), Пенсильвания (Байден - 49%, Трамп - 46%) и Висконсин (Байден - 49%, Трамп - 44%).



Блумберг вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года и потратил несколько сотен миллионов долларов на проведение кампании. После крайне неудачных для него результатов "супервторника", когда на первичных выборах отбирали делегатов в 14 штатах и одной заморской территории - Американском Самоа, миллиардер вышел из гонки и поддержал кандидатуру Байдена.



Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются соответственно Майкл Пенс и Камала Харрис.

