Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена

На YouTube-канале Вуди Аллена появился трейлер его нового фильма «Фестиваль Рифкина». Это история об американской супружеской паре, которая приезжает на фестиваль в Сан-Себастьяне, но их пути расходятся: жена начинает роман с известным французским режиссером, а муж влюбляется в молодую испанку.



В фильме снялись Луи Гаррель, Елена Анайя, Джина Гершон, Кристоф Вальц и др.



Премьера фильма состоится 18 сентября на кинофестивале в Сан-Себастьяне, где и проходит действие фильма. В российский прокат картину выпустит кинокомпания «Вольга», дату премьеры объявят позже.



У предыдущего фильма Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» с Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Джудом Лоу была сложная прокатная судьба: дистрибьютор ленты Amazon на фоне обвинений режиссера в сексуальных домогательствах разорвал с ним контракт и отказался прокатывать ленту. В итоге фильм вообще не вышел на больших экранах в США, а актеры публично открестились от работы с Алленом.





