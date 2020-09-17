Диетологи озвучили правила употребления шоколада

Роспотребнадзор выпустил официальные рекомендации по потреблению шоколада. Как передает РИА "Новости", взрослый здоровый человек может употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием и не более двух раз в неделю.



В свою очередь, детям до трех лет есть шоколад категорически не рекомендуется. По мнению экспертов, шоколад не принесет никакой пользы. Более того, если желудок не подготовлен, это будет слишком тяжелой пищей. Диетологи разрешают с пяти-шести лет съедать до 20 граммов шоколада не более двух раз в неделю.



В целом эксперты признают, что в умеренных количествах шоколад полезен. Он способен увеличить показатели работоспособности, концентрации внимания, простимулировать умственную деятельность. Шоколад содержит в себе антиоксиданты, тормозящие старение и укрепляющие иммунитет. Но опасен шоколад обилием сахара и жира, что делает его вредным для людей, контролирующих вес или имеющих повышенный риск сахарного диабета.

