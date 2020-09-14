Поклонская передала в ООН данные о блокировке Киевом подачи воды в Крым

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что направила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет информацию о водоснабжении Крыма, которую та ранее запросила.



Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в частности, интересовали данные о перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.



По словам Поклонской, в отправленных материалах содержатся сведения о последствиях незаконного перекрытия государством — членом ООН Северо-Крымского канала, питающегося от международной реки Днепр, который являлся основным источником пресной воды для населения Крыма и Севастополя и обеспечивал 85 процентов потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде.



Депутат подчеркнула, что перекрытие канала привело к опустошению водохранилищ, перебоям в водоснабжении городов и районов, засолению почв и создало реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова, а также экологии части Юго-Восточной Европы.



К материалам также приложены обращения крымчан, в том числе крымских татар, по данной проблеме, которые готовы дать конфиденциальные интервью УВКПЧ.



Поклонская призвала Бачелет осудить преступные действия Украины и принять все возможные меры, чтобы добиться восстановления функционирования Северо-Крымского канала.



Она отметила, что те аргументы, которыми украинская сторона оправдывает свое преступление, выглядят нелепо, так как ссылаться на свою непричастность к отсутствию питьевой воды и призывать Россию самостоятельно решать вопросы доступа к ней после подобных действий является "шантажом и сильно напоминает поведение обычного вора на скамье подсудимых с неудачным адвокатом".

