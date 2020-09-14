В комитете Рады не исключают возможности замены министра финансов

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не исключает, что в Кабинете министров Украины пройдет ротация министра финансов.



"Я не исключаю (что могут уволить - ИФ), но я не подтверждаю", - сказал Гетманцев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".



Отвечая на вопрос, кто может заменить ныне действующего министра финансов Сергея Марченко, Гетманцев сказал: "Понятия не имею, его ещё надо сначала уволить. Ещё решение не принято об увольнении, а вы уже спрашиваете, кого могут назначить".

