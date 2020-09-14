Скандальный законопроект "О медиа" внесен в повестку Рады

Репрессивный законопроект "О медиа" внесен в предварительную повестку дня Верховной Рады на пленарную неделю с 29 сентября по 3 октября. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны". "Заверения ряда депутатов от "Слуги народа", что репрессивный законопроект "О медиа" до выборов точно не будет выноситься на голосование, оказались, мягко говоря, не совсем точными.

Конечно, это повестка предварительная. Но сам факт того, что законопроект там появился говорит о том, что власти отнюдь не отказались от идеи его продавить", - сказано в сообщении.



Напомним, 1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики решил рекомендовать парламенту принять законопроект "О медиа" в первом чтении. Пять членов комитета парламента проголосовали против.



После этого журналисты, а также международные организации и крупнейшие медиагруппы страны выступили против законопроекта "О медиа".



