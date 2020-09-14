Канада и Евросоюз планируют использовать искусственный интеллект в борьбе с Covid-19

Евросоюз и Канада совместно изучают возможности применить искусственный интеллект для борьбы с коронавирусом и его последствиями.



Об этом сказано в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампань и Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.



"Канада и ЕС сотрудничают на многих многосторонних платформах, изучая, как применить искусственный интеллект и другие цифровые технологии для помощи международному сообществу в реагировании на Covid-19", - сказано в заявлении.



Уточняется, что совместные усилия по применению искусственного интеллекта "происходят параллельно с длительным и глубоким сотрудничеством в других отраслях, в том числе и квантовых технологиях".

