Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская написала статью для американского издания Washington Post, в которой заявила о планах оппозиции продолжать массовые акции и бойкот госаппарата и поддерживать бастующих работников заводов.



"Все, что мы должны сделать - это держаться вместе. Нет вопроса о том, победим ли мы. Мы уже победили", - написала Тихановская в статье для американского издания.

Она отметила, что Белоруссия уже прошла "точку невозврата" и президент страны Александр Лукашенко рано или поздно оставит власть.



"Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и это только вопрос времени, когда он уйдет из власти", - считает Тихановская.



"Но сейчас мы должны продолжать наши усилия. И мы знаем по опыту, что именно нам нужно делать", - говорится в статье.

