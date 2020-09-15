Стали известны версии нападения на Владимира Балуха

Полиция продолжает расследовать избиение бывшего заключенного в России Владимира Балуха. Сейчас правоохранители отрабатывают четыре версии происшествия.



Об этом в Facebook сообщил журналист Роман Сущенко.



По словам Сущенко, его вызывали в полицию, чтобы он дал показания по делу об избиении Балуха.



"Судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия. Рассматриваются четыре основные версии. Несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений Владимиру", - сообщил Сущенко.



На сегодня, по данным журналиста, судебно-медицинская экспертиза еще не завершена, а именно от нее зависит успех расследования. Кроме того, полиция уже выяснила большинство обстоятельств того вечера: нашла свидетелей и провела необходимые следственные действия.



"Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания", – написал Роман Сущенко.



Напомним, во вторник, 8 сентября, Балуха избили в Гидропарке, похитили телефон и банковскую карту, у мужчины тяжелая черепно-мозговая травма, его прооперировали. Уже 11 сентября стало известно, что врачи ввели его в медикаментозную кому.

