В ЛНР рассказали, что тормозит переговоры по Донбассу

Отказ Киева рассмотреть постановление о местных выборах оставляет переговоры в контактной группе по Донбассе в тупике, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах Родион Мирошник.



На брифинге в понедельник спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент на этой пленарной неделе не будет рассматривать никаких изменений в постановление о местных выборах.



"Сегодня и завтра пройдут переговоры в рамках контактной группы по Донбассу... Отказ от изменений (в постановлении о местных выборах - ред.) - это сохранение переговорного процесса в том же тупике, которым закончилось предыдущее заседание", - заявил Мирошник.



По словам представителя ЛНР, на прошлом заседании контактной группы именно из-за таких действий Киева не было принято "ни одного окончательного решения".

