Зеленский сменил членов конкурсной комиссии по директору ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил персональный состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований, сменив трех из девяти членов, назначенных в комиссию по президентской квоте.

Согласно подписанному главой государства 15 сентября указу, в состав комиссии по проведению конкурса на должность директора ГБР теперь включены проректор Академии адвокатуры Украины Алина Бирюкова (по согласию); заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Александр Головко (по согласию); профессор кафедры правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Оксана Кучинская (по согласию).



Этим же указом освобождены от исполнения обязанностей членов конкурсной комиссии ведущий научный сотрудник отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им.Корецкого Нацакадемии наук Украины Оксана Кваша; завотделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им.Корецкого НАНУ Александра Костенко; начотдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института спецподготовки Нацакадемии прокуратуры Украины Виктор Кощинец.



В связи с этим признан утратившим силу указ президента Украины от 26 июня 2019 года "Об определении лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований".



Как сообщалось, указом от 26 июня 2019 года Зеленский включил в состав комиссии по проведению конкурса на директора ГБР Квашу, Костенко и Кошинца.



Этим же указом президент освободил от исполнения обязанностей членов комиссии заведующего кафедрой гражданского права юридического факультета Киевского национального университета им.Шевченко, академика Национальной академии правовых наук Украины Романа Майданика, профессора кафедры теории права и государства юрфака КНУ Т.Шевченко Виктора Самохвалова и партнера юридической фирмы "Саенко Харенко" Татьяну Слипачук.

