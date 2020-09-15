Пашаев назвал "виновного" в приговоре Ефремову

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что если бы адвокатом потерпевшей стороны был не Александр Добровинский, то родственники погибшего получили бы компенсации, а артист — условный срок. Об этом он сказал на пресс-конференции в НСН.



"Не было бы такого шоу, давно решили бы вопросы с потерпевшей стороной и у Ефремова был бы условный срок полтора-два года. Потому что ДТП — это специфическое преступление и здесь судьбу человека решают только потерпевшие", — заявил юрист.



Пашаев рассказал, что его отношения с Добровинским испортились в ходе судебного заседания. По его словам, когда представители артиста предлагали родственникам погибшего в ДТП водителя компенсацию, то они отвечали, что Добровинский "обещал им создать условия для заработка денег".



"Он им сказал: "Суд мой, не трогайте суд". Если бы мы договорились бы с ними с первого дня, то не было бы такого шоу", — утверждает адвокат.



Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.



В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после этого Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева" в связи с его деятельностью в рамках уголовного дела Ефремова.

