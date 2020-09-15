В Кремле не планируют встречаться с Навальным, когда он вернется в Россию

Потребности во встрече президента РФ Владимира Путина или представителей администрации Кремля с Алексеем Навальным в случае возвращения его в Россию нет. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.



"Честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет", - сказал представитель Кремля.



Россия по-прежнему остается открытой для взаимодействия по выяснению причин произошедшего с Алексеем Навальным, но не понимает, почему не получает ответа от специалистов из Германии, заявил Песков.



"Россия абсолютно была и остается открытой для сотрудничества и взаимодействия в выяснении того, что произошло [с Навальным]", - отметил представитель Кремля. По его словам, "для того, чтобы продвинуться в этом деле, России необходимо взаимодействие с германской стороной в получении биологических материалов больного".



"По каким-то причинам пока мы не получили ответа германских визави на этот счет", - констатировал Песков. "Такая ситуация есть, она вызывает много вопросов, во многом она вызывает у нас непонимание, но мы по-прежнему рассчитываем, что если французские специалисты получили такую возможность, если шведские специалисты получили такую возможность, если каким-то образом были поставлены в известность специалисты ОЗХО о результатах анализов, мы не понимаем, почему такая возможность не предоставляется российским специалистам", - сказал пресс-секретарь президента РФ, повторив, что в Москве "по-прежнему заинтересованы в выяснении причин произошедшего".



"Мы занимается этим выяснением причин, но для этого нам нужен доступ к указанной информации", - добавил представитель Кремля. Песков напомнил, что российские врачи предлагали обмен биоматериалами, а также совместное повторное исследование. "Это все предлагалось и, к сожалению, мы тоже не получили ответа, вот в чем дело, в этом как раз и есть проблема", - подчеркнул Песков.



"Мы пока не делали бы каких-то поспешных выводов о влиянии [ситуации с Навальным] на наши отношения с целым рядом европейских стран, мы просто в данном случае констатируем свое глубокое непонимание происходящего и подтверждаем свою готовность и наши намерения выяснить, что же произошло", - указал пресс-секретарь президента РФ.



Дмитрий Песков прокомментировал намерение Алексея Навального вернуться в Россию. По его словам, тот как любой гражданин РФ волен покидать страну и возвращаться в нее по своему усммотрению.



"Любой гражданин Российской Федерации волен уезжать из России и возвращаться в Россию", - сказал Песков.



Отвечая на вопрос, рады ли в Кремле такому решению Навального, учитывая широкий международный резонанс из-за случившегося с ним, пресс-секретарь президента подчеркнул, что "если гражданин РФ поправится, поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады". "Речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами. Если какие-то негативные последствия с точки зрения здоровья будут поправлены берлинскими врачами, конечно, все будут только рады", - сказал он.



Тем не менее, по словам Пескова, Кремль не следит пристально за состоянием здоровья Навального. "Мы не имеем возможности отслеживать изменения в состоянии Навального, у нас нет такой возможности", - сказал он.



Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ сообщила, что Навальный не планирует эмигрировать в Германию, а хочет вернуться домой в Россию и продолжать свою работу. По данным источника издания, Навальный во время беседы с прокуратурой ФРГ отказался участвовать в совместном расследовании происшедшего с ним.



