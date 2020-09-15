Рада одобрила решение за сбыт наркотиков арестовывать без залога

Депутаты Верховной Рады поддержали за основу законопроект президента Владимира Зеленского №3915, который предлагает запретить назначать залог в качестве меры пресечения для преступников, которых подозревают в сбыте и обороте наркотиков.



Данное решение нардепы приняли на заседании 15 сентября.



За проект закона проголосовали 246 народных избранников.



Данный закон предлагает избирать меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога для тех, кого обоснованно подозревают в преступлениях, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса.



В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

