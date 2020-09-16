Австрия дополнительно выделит EUR1 млн в виде гуманитарной помощи для востока Украины

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что Австрия дополнительно выделит EUR1 млн в виде гуманитарной помощи для страдающего от войны востока Украины.



"Мы знаем, что Украина продолжает находиться в сложной ситуации на востоке страны. Поэтому Австрия свою гуманитарную помощь не только продолжит, но и расширит, и увеличит. Мы уже предоставили большую помощь востоку Украину, а теперь дополнительный EUR1 млн мы инвестируем в виде гуманитарной помощи", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с президентом Украины Владимиром Зеленским.

