Минфин увеличил продажи гривневых ОВГЗ на аукционах почти втрое

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) во вторник привлекло 2,89 млрд грн, что почти втрое больше, чем на аукционах неделей ранее.



Как говорится в информации ведомства, 7-мес. облигации были проданы на 2 млрд грн под 7,82%, как на последнем подобном аукционе месяц назад.



Двухлетние бумаги Минфину удалось реализовать на 0,89 млрд грн под 10,43% при ставке отсечения 10,5%, тогда как месяц назад ставки были ниже – соответственно 10,14% и 10,25%. В то же время на аукционах недельной давности 30-мес. ОВГЗ уже продавались под 10,5%.



Минфин отказался удовлетворить две из четырех заявок на 0,5 млрд грн на покупку 7-мес. бумаг по ставкам до 9,5% и одну из семи на 0,1 млрд грн на покупку 2-летних бумаг по ставке 11%.



На аукционе по продаже 13-мес. долларовых ОВГЗ ставка осталась на уровне 3,5%, а объем размещения вырос до $111,9 млн с $29,8 млн на последнем подобном аукционе в конце августа.



По мнению участников рынка, спрос на гривневые гособлигации по-прежнему формируют резиденты, тогда как нерезиденты понемногу сокращают свой портфель.



Аналитики Citi Research на прошлой неделе оценили ОВГЗ как малопривлекательный актив, поскольку снижение курса гривни не компенсирует и без того непривлекательную реальную доходность облигаций, и допустили дальнейшее снижение доли нерезидентов на рынке.



Как сообщалось, в 2019 году портфель ОВГЗ нерезидентов вырос с 6,35 млрд грн до 115,78 млрд грн. К началу марта 2020 года до начала эпидемии COVID-19 он достиг 126,4 млрд грн, однако затем начал сокращаться и на сегодня составляет 85,33 млрд грн.

