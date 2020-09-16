В этом году выборов на Донбассе не будет - ЦИК

В этом году выборы на подконтрольных территориях Донбасса провести уже не возможно, заявил глава Центризбиркома Олег Диденко во вторник, 15 сентября, сообщает пресс-служба ЦИК.



"Первые выборы можно проводить два раза в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обратиться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу безопасности на этих территориях. Как только будут необходимые условия - выборы будут назначены", - сказал он.



Диденко отметил, что сейчас в судебном порядке остановить избирательный процесс уже невозможно.



Остановка избирательного процесса возможна лишь в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения, напомнили в ЦИК.



Напомним, 8 августа ЦИК отменила выборы на подконтрольных территориях Донбасса. Речь идет о десяти объединенных территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. Данное решение обжаловали в суде.



Отметим, сегодня ЦИК начала прием документов от кандидатов на местные выборы. Прием документов будет завершен 24 сентября. После этого начнется агитационный процесс, который должен быть закончен до дня тишины 24 октября.

