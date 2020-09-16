Какой хостинг лучше выбрать для сайта на WordPress

Wordpress - это самый распространенный движок для создания веб-сайтов в сети. На его основе каждый желающий может создать веб-ресурс любой направленности: личный сайт или блог, интернет-магазин и другое. Работа с Wordpress настолько проста, что даже новичок сможет сделать сайт без каких либо знаний и навыков. Если вы планируете использовать эту платформу для своего веб-проекта, то должны понять, какой хостинг лучше выбрать для сайта. В статье мы детально расскажем о том, как найти лучший хостинг для Wordpress.

Wordpress и хостинг

Чтобы понять, какой хостинг нужен для Wordpress, разберем главные требования Wordpress к сервису для оптимальной работы платформы:

PHP версии 7.2 или выше.

MySQL версии 5.6 или MariaDB версии 10.0 или выше.

Поддержка HTTPS.

Веб-сервер Apache с поддержкой mod_rewrite или Nginx.

PHP

Несмотря на то, что Wordpress работает c PHP версии 5.2.4 и выше, эти версии давно устарели и не безопасны из-за критических уязвимостей. Использование старых версий PHP делает ваш веб-ресурс открытым для вирусов и злоумышленников. Также многие плагины и темы не работают, если сайт использует PHP версию 5.2. Для обеспечения безопасности и корректной работы платформа и всех дополнительных компонентов рекомендуется использовать минимальную версию 7.2.

Также важно, чтобы хостер не только поддерживал работу PHP версии 7.2, но и позволял пользователям работать с настройками PHP. Удобно, когда контрольная панель хостингом включает отдельное меню для смены версии и настроек PHP. Кроме того, важна возможность работы с файлом php.ini.

MySQL

Этот движок работает с MySQL версии 5.0+. Но для обеспечения большей безопасности веб-ресурсы лучше использовать версию от 5.6 и выше.

Так как работать с базой данных Wordpress вы будете часто, хорошо, если контрольная панель хостингом имеет отдельное меню для этого. Удобным инструментом для такой работы является редактор баз данных PHPMyAdmin. Обращайте внимание, поддерживает ли хостер такую программу. Кроме того, ее можно отдельно установить при помощи авто-установщика CMS - Softaculous.

HTTPS

Все современные веб-сайты должны обеспечивать безопасность для своих посетителей. Все данные, которые вводятся на сайте, могут быть украдены и использованы злоумышленниками в любой момент. Особенный интерес представляют важная персональная и финансовая информация. Когда сайт использует HTTPS-протокол, то все данные шифруются еще до отправки.

Для того, чтобы настроить защищенное соединение между браузером и веб-сервером, необходимо не только установить сертификат безопасности SSL, но и настроить HTTPS перенаправление для сайта. Убедитесь, что хостинг для блога на Wordpress поддерживает возможность работы веб-сайта по HTTPS.

Apache с поддержкой mod_rewrite или Nginx

В принципе платформа Wordpress совместима с любым веб-сервером. Главное, чтобы он работал с PHP и MySQL. Но официальный веб-сайт платформы содержит рекомендации по Apache и Nginx, как самые функциональные и надежные. Поддержка Mod_rewrite обеспечивает необходимые настройки в работе платформы, тем или плагинов через файл .htaccess (при работе с Apache). Выбирая хостера, убедитесь, что у вас будет доступ к этому файлу.

Это основные требования Wordpress к хостингу. Кроме них положительно на результат работы платформы влияют:

Объем оперативной памяти - не менее 64 Мб, но лучше выше.

Дисковое пространство под сайт - минимум 1 Гб, но также учитывайте размеры вашего веб-ресурса.

Какой тип хостинга выбрать?

Следующий важный вопрос: какой хостинг выбрать для Wordpress? Выбор типа хостинговых услуг под CMS зависит от целей вашего веб-проекта.

Виртуальный хостинг - это самый недорогой и простой в использовании вариант. Он подходит для старта веб-сайта, который не требует особых мощностей сервера или гибкой настройки конфигурации сервера. Для новичков особенно удобно использовать виртуальный хостинг, потому что работа с ним не требует технических знаний. Все взаимодействие с сервером происходит при помощи простой и понятной графической контрольной панели. Обычно его используют для небольших проектов: блогерских и информационных ресурсов, личных и бизнес-сайтов, онлайн-магазин с невысокой посещаемостью.

Виртуальный хостинг позволяет делать только локальные изменения (в рамках хостинг-аккаунта) настроек веб-сервера через .htaccess файл или PHP через php.ini. Поэтому онлайн-ресурсам, которые требуют пользовательской настройки базовой конфигурации сервера, лучше сразу рассмотреть VPS. Такой тип хостинга сложнее, так как требует технического понимания работы сервера, а также навыков работы по SSH, так как базовая услуга VPS не предполагает установку графической панели управления. Однако, вы можете дополнительно установить подходящую контрольную панель и оплатить услуги администратора сервера, если не обладаете необходимыми техническими знаниями.

Если вы планируете создавать крупный веб-ресурс с большой посещаемостью, а также высокими требованиями к безопасности и мощности сервера, то выбирайте выделенный сервер. Заказывая такой тип услуги, вы полностью получите в аренду физическую машину. Это значит, что вы сможете выполнять любые настройки сервера и использовать его для любых целей. Однако, как и в случае с VPS, выделенный сервер требует наличия технических знаний и навыков у пользователя. Это самый сложный в управлении тип хостинга, поскольку вы получаете доступ к самым базовым настройкам и функциям сервера. Кроме того, в отсутствие графической панели все настройки выполняются только при помощи SSH-команд. Поэтому, если вам необходим выделенный сервер, но при этом нет понимания, как с ним работать, стоит поискать администратора или хотя бы установить графическую панель управления.

Как выбрать хостера?

Мы уже поговорили о том, как выбрать хостинг для Wordpress. Но выбрать подходящий тип хостинга, который соответствует требованиям Wordpress, недостаточно. Гораздо важнее и сложнее обеспечить, чтобы этот хостинг работал надежно и стабильно. Для этого необходимо найти профессионального хостинг-провайдера, который предоставит вам качественную услугу.

Вот несколько критериев, которые необходимо изучить при выборе хостера:

Характеристики оборудования серверов.

Технические параметры пакетов.

Ограничения пакетов (например, сколько веб-сайтов и доменов можно размещать, сколько FTP и Email аккаунтов можно получить).

Географическое расположение дата-центров.

Работа технической поддержки (график и каналы связи).

Тестовый период или возможность возврата.

Тарифные сетки и скидки.

Бонусы при заказе услуги (бесплатный домен или SSL-сертификат, например).

Так как предложений на рынке хостинговых услуг много, процесс выбора займет время. Чтобы облегчить вам задачу, мы рекомендуем попробовать виртуальный хостинг HOSTiQ.ua. Компания предлагает специальный хостинг, который адаптирован к наиболее популярным CMS (Wordpress, Joomla!, Prestashop, Drupal, Magento, OpenCart).

Тарифы Вордпресс пакетов стартуют от $3,12/месяц. В таком пакете все программное обеспечение настроено под платформу, а Wordpress уже установлен. Это значит вам не нужно скачивать платформу на официальном сайте, а потом настраивать ее на хостинге. Также для пользователей Wordpress-хостинга, провайдер предлагает 14 видеоуроков по работе с основными функциями движка.

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Итого

Теперь вы знаете основные моменты о том, какой хостинг лучше выбрать и как найти надежного провайдера. Конечно, информации не мало, и потребуется время, чтобы подобрать лучшие варианты. Но, если вы уделите внимание этим вопросам на старте, то сможете избежать многих проблем, связанных с работой сайта и хостинг-провайдера в целом.