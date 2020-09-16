Названа самая прослушиваемая певица мира

Американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт стала одной из самых прослушиваемых женщин в истории. Звезда повторила успех Уитни Хьюстон в престижном хит-параде Billboard 200. Альбом Свифт Folklore занимает первое место уже шестую неделю, пишет Billboard.



В совокупности с другими пластинками 30-летней Свифт, которые ранее возглавляли чарт, в общей сложности она продержалась 46 недель на вершине Billboard 200. Такого же результата добивалась и Уитни Хьюстон.



Второе место по числу прослушиваний заняла британская певица Адель. Ее альбомы продержались в Billboard 200 34 недели.



Напомним, что Тейлор Свифт "сменила" пол.



Ранее мы писали, что Forbes назвал самых богатых музыкантов 2019 года. Рейтинг возглавила Тейлор Свифт.





