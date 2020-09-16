Facebook для пользователей соберет данные об изменениях климата

Американская компания Facebook заявила о намерении собирать и распространять с помощью информационного центра - Climate Science Information Center - актуальные данные о климатических изменениях в мире. Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном во вторник, 15 сентября, на ее сайте.



"Один из самых важных уроков, извлеченных нами из пандемии COVID-19, заключается в том, насколько широкими возможностями обладает Facebook для предоставления клиентам точных, экспертных рекомендаций и информации в период глобального кризиса", - указано в сообщении.



В компании отметили, что аналогичный к коронакризису подход по предоставлению информации можно использовать и к климатическому кризису.



"Запускаем новый информационный центр по вопросам изменения климата на Facebook для того, чтобы пользователи смогли получать достоверные и актуальные сведения о климате", - информировала пресс-служба.



Climate Science Information Center - это специальное информационное пространство, где содержатся фактические и статистические данные ведущих международных климатических организаций, таких как Всемирная метеорологическая организация, Программа ООН по окружающей среде, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США и многие другие.



Изначально новый информационный сервис будет доступен на территории США, Британии, Германии и Франции. Принцип его работы будет такой же, как и в COVID-19 Information Center.

