Канцлер Австрии выступил против остановки "Северного потока — 2"

Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против остановки проекта "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным.



Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским, канцлер заявил, что полностью согласен с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом, который указывал на отсутствие связи между коммерческим проектом и ситуацией вокруг российского блогера.



"Северный поток — 2" для нас в Австрии — это экономический проект, до сих пор еще позитивный проект, поскольку мы придерживаемся мнения, что чем больше диверсификации, тем лучше, когда мы можем использовать разные маршруты получения или транспортировки энергии в Европу", - сказал Себастьян Курц.



При этом он осудил произошедшее с Навальным, заявив о необходимости расследовать ситуацию и привлечь виновных к ответственности.

