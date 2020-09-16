Разумков: ТКГ не должна менять минскую площадку переговоров
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что ТКГ не должна менять минскую площадку переговоров.
"Нет. Поясню почему. И раньше когда ещё не было Covina, были разговоры - Астана, ещё какие то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы", сказал Разумков в эфире телеканала "Наш" во вторник вечером.
Он также напомнил, что в настоящее время все переговоры ТКГ проходят в режиме он-лайн.
"И алогично сегодня менять место, потому что фактически место встречи и так не является белорусским, или украинским, или какого-то другого европейского государства", - отметил спикер.
Источник: Интерфакс-Украина
08:29