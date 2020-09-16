Разумков: ТКГ не должна менять минскую площадку переговоров

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что ТКГ не должна менять минскую площадку переговоров.



"Нет. Поясню почему. И раньше когда ещё не было Covina, были разговоры - Астана, ещё какие то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы", сказал Разумков в эфире телеканала "Наш" во вторник вечером.



Он также напомнил, что в настоящее время все переговоры ТКГ проходят в режиме он-лайн.



"И алогично сегодня менять место, потому что фактически место встречи и так не является белорусским, или украинским, или какого-то другого европейского государства", - отметил спикер.

