Глава ДНР назвал циничными высказывания Зеленского о ситуации в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал циничными высказывания президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Донбассе, по мнению Пушилина, массовые беспорядки ждут подконтрольную Киеву территорию.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ДНР и ЛНР могут возникнуть внутренние беспорядки из-за того, что, по его мнению, люди там живут хуже, чем на Украине. Он также выразил мнение, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса гуманитарная катастрофа из-за ситуации с коронавирусом.



"Судя по заявлениям украинского руководства, ситуация на Украине еще более гнетущая, чем ее себе представляют украинцы. Для получения очередного денежного транша от западных партнеров и маскировки реального положения Киев пытается втягивать в свои грязные политические игры жителей народных республик, не обращая внимания на тот факт, что сами же нас обстреливают на протяжении вот уже шести лет", - сказал РИА Новости Пушилин.



По его словам, дыры в бюджете, неспособность принимать правильные политические решения привели Украину к стагнации во всех сферах жизни, а повышение тарифов на коммунальные услуги и снятие моратория на продажу земли "делают украинцев заложниками своего же государства".



"При таком положении дел звучат заявления украинского президента о якобы имеющейся гуманитарной катастрофе в Донбассе, вызванной пандемией COVID-19. По меньшей мере эти высказывания циничны, так как Зеленским умалчивается тот факт, что Украина фиксирует антирекорды по количеству заболевших коронавирусом ежедневно. И эти цифры в разы выше тех показателей, которые мы имеем за все время пандемии", - отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в ДНР "контролируема и стабильно позитивна".



"Уверен, что украинское руководство будет и дальше манипулировать общественным сознанием, периодически прикрываясь жителями Донбасса. Этим они пытаются скрыть факт предательства национальных интересов своей страны в угоду заграничным кураторам. Так что Киеву стоит задуматься о том, что их ждут массовые беспорядки", - добавил глава ДНР.

