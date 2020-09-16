Apple представила Watch Series 6

Компания Apple представила во вторник обновленные смарт-часы Apple Watch Series 6, способные, в частности, измерять содержание кислорода в крови и высоту над уровнем моря. Трансляция шла на сайте компании.



Как отметил в ходе презентации управляющий директор компании Джефф Уильямс, "в Apple Watch использованы очень продвинутые технологии, в частности, датчики движения, позволяющие контролировать период сна, автоматически реагировать на движение руки, отслеживать время мытья рук до рекомендованной продолжительности в 20 секунд, а также замерять частоту биения сердца".



В Apple Watch Series 6, отметил Уильямс, встроен датчик, который обеспечивает возможности замера содержания кислорода в крови в течение всего 15 секунд. Также в часы встроен альтиметр, показывающий высоту над уровнем моря.



Новые часы будут доступны в синем, золотом, серо-черном и красном цветах. Для них впервые разработан цельный ремешок Solo Loop, не имеющий замка. Ремешки будут выпускаться в семи цветовых решениях, с гладкой и ребристой поверхностью.



На презентации отметили, что цена смарт-часов Apple Watch Series 6 составит $399, а цена бюджетной версии Apple Watch Series 6 SE - $279.



