Рада приняла за основу законопроект о снижении ставки НДС до 7% для представителей культуры

Верховная Рада в первом чтении приняла президентский законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 7% для представителей культуры, туризма и креативных индустрий.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании во вторник принятие за основу законопроекта №3851 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" поддержали 273 народных депутата.



"Поскольку в нашей сфере преимущественно работают в офлайне и в онлайн перейти чрезвычайно сложно, поэтому мы считаем, что (…) театральные, оперные, балетные, музыкальные, концертные, другие представления, (…) поставки (…) фильмов и так далее могут облагаться ставкой НДС в размере 7%", – отметил министр культуры Александр Ткаченко в ходе представления законопроекта.



Он добавил, что законопроектом предлагается установить ставку НДС на уровне 7% для операций по поставке услуг временного размещения, предоставляемых отелями, ввиду чрезвычайно больших трат, которые понесла эта сфера из-за карантина.



"Этот законопроект проходил большое обсуждение в соответствующих министерствах, очень прошу протянуть руку сфере культуры и креативных индустрий в это время", – резюмировал Ткаченко.

