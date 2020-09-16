Енин: ситуация не позволяет пропустить хасидов из Беларуси

Пограничники не могут пропустить хасидов в Украину, которые собрались на границе со стороны Беларуси. Украинская сторона продолжает проводить разъяснительную работу.



Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин.



По его словам, ситуация с коронавирусом в Украине и решения правительства не позволяют пропустить дополнительное количество хасидов.



"В частности, тех паломников, которые на сегодняшний день собрались на границе с Беларусью. Мы постоянно проводим совместно с другими коллегами из других ведомств разъяснительную работу. И реакция, в принципе, достаточно адекватная", - добавил Енин.

